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Aktüel RTÜK'ten LGBTİ filmlere sosyal medya hesabından mesajı: 'Gözümüz üzerlerinde'! Sert tepki gösterdi
Aktüel

RTÜK'ten LGBTİ filmlere sosyal medya hesabından mesajı: 'Gözümüz üzerlerinde'! Sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-06-18 19:42:00 - 2024-06-18 19:45:57
RTÜK'ten LGBTİ filmlere sosyal medya hesabından mesajı: 'Gözümüz üzerlerinde'! Sert tepki gösterdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet sitesindeki LGBTİ film önerilerine ilişkin haberlere yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

FRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet sitesindeki LGBTİ film önerilerine ilişkin haberlere yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, izleme uzmanlarının tatilde de çalıştığını belirtti.

Sosyal medya hesabından bir internet sitesindeki LGBTİ filmi önerilerine yönelik paylaşımda bulunan Başkan Şahin, "Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. İzleme Uzmanlarımız tatilde de çalışıyor. Gözümüz üzerlerinde.. İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan iş birlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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