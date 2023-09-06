RTÜK'ten LGBT tokadı!
RTÜK Üst Kurulu, İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotuna oy çokluğuyla onay verdi.
RTÜK Üst Kurulu bugünkü toplantıda İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotunu görüştü.
Kamu spotunun TV kanallarında yayınlanması oy çokluğuyla kabul edildi.
RTÜK'ün LGBT sevici üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, kararı hedef aldı.
Keser, "Yayınların, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olmamasını sağlamakla görevli RTÜK, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden İstanbul Aile Vakfı’nın İstanbul’da düzenleyeceği 'LGBT propagandasına dur' etkinliğiyle ilgili kamu spotuna oy çokluğu ile onay verdi" mesajını paylaştı.
Taşcı da kararla ilgili sosyal medya hesabından "İstanbul Aile Vakfı’nın Saraçhanede düzenleyeceği 'LGBT propagandasına dur' toplantı duyurusunun kamu spotu olarak TV’lerde yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi. Vakfın gerekçesi ‘Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs’ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak” açıklamasını yaptı.
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