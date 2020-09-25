RTÜK'ten Halk TV açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezasına ilişkin açıklamada bulundu.

Pazartesi gecesi başlaması gerekiyor

Bu ceza hakkındaki yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığını vurgulayan RTÜK, kuruluşun, Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını pazartesi gecesi 00.00 itibarı ile uygulamaya başlaması gerektiğini kaydetti.

8. maddeyi ikinci kez ihlal ettiler

RTÜK'ün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuya dair yapılan açıklamada, Üst Kurulun 1 Temmuz tarihindeki kararı ile Halk TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ikinci kez ihlal etmesi sebebi ile 5 günlük yayın durdurma cezası verildiği hatırlatıldı.

Yargı tarafından kaldırıldı

Açıklamada, bahse konu idari yaptırım ile ilgili önceden alınan yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığı vurgulandı.

Kararı desteklemeyen RTÜK üyelerinin davaları mahkemece reddedildi

Açıklamanın devamında ise, kuruluşun, Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını pazartesi gecesi 00.00 itibarıyla uygulamaya başlaması gerektiği, ayrıca karara muhalif olan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkemenin reddettiği bildirildi.