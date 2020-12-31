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Medya RTÜK’ten FOX TV’ye beklemediği ceza
Medya

RTÜK’ten FOX TV’ye beklemediği ceza

Rezil dizileriyle öne çıkan FOX TV’ye RTÜK’ten beklemediği bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:15:00 - 2020-12-31 10:17:25
RTÜK’ten FOX TV’ye beklemediği ceza

RTÜK, FOX TV’de yayın konuğu Bingür Sönmez’in koronavirüs aşısı yaptırmayanları “vatan haini” ilân etmesini, eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendirerek, kanala idari para cezası verdi. Yılın son olağan RTÜK toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.

Ayrıca Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı’nın Suriyeli mülteciler hakkındaki ifadeleri dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı.

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