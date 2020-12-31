RTÜK’ten FOX TV’ye beklemediği ceza
Rezil dizileriyle öne çıkan FOX TV’ye RTÜK’ten beklemediği bir hamle geldi.
RTÜK, FOX TV’de yayın konuğu Bingür Sönmez’in koronavirüs aşısı yaptırmayanları “vatan haini” ilân etmesini, eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendirerek, kanala idari para cezası verdi. Yılın son olağan RTÜK toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.
Ayrıca Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı’nın Suriyeli mülteciler hakkındaki ifadeleri dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı.