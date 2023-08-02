  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya RTÜK'ten Disney+'a inceleme
Medya

RTÜK'ten Disney+'a inceleme

Yeniakit Publisher
2023-08-02 00:48:00 -
RTÜK'ten Disney+'a inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Atatürk' isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformuna soruşturma açıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan ‘Atatürk’ dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum” ifadelerine yer verdi.

Dizi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Bu şebekelere boyun eğenler utansın
Dizi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Bu şebekelere boyun eğenler utansın

Gündem

Dizi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Bu şebekelere boyun eğenler utansın

Disney+ aboneliği nasıl iptal edilir?
Disney+ aboneliği nasıl iptal edilir?

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Disney+ aboneliği nasıl iptal edilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23