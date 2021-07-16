RTÜK’ten dergi sürprizi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 27 senelik birikimine yeni bir çalışma ekleniyor. Üst Kurul çalışanları tarafından hazırlanan RTÜK İletişim Dergisi, Temmuz sayısıyla yayın hayatına merhaba dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK İletişim Dergisi’nin alana yeni bir soluk getireceğini ifade ederek şunları söyledi: “Aziz vatandaşlarımızın görüş, öneri, beklenti ve taleplerine her zaman açık olan RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor”

Üst Kurulun yayıncılık alanındaki konumu, düzenlediği alanın dinamik yapısı, günümüzde yayıncılık teknolojilerinin topluma etkisi, teknik ve sosyal boyutuyla medyanın kapsamı ve içeriğinin önemi göz önüne alınarak uluslararası nitelikte dizayn edilen bir dergi, yayıncılık alanına yeni bir vizyon çizecek.

Önemli bir boşluğu dolduracak

İlk sayısı yayımlanan RTÜK İletişim Dergisi’ndemedya çalışanlarının istifade edeceği bilgiler derlenerek medyanın hizmetine sunuldu. Medya profesyonellerinin kendilerini geliştirebileceği yazılar dergi içeriğinde her sayıda yer alacak. Dergide ebeveyn ve gençlerin yararlanacağı makaleler, alanında uzman kişiler tarafından dosya halinde ele alınacak. Medya alanının işleyişinin etkinliğini arttırma, medya paydaşları olan izleyici ve dinleyicilerin daha aktif birer medya okuryazarı olmasını sağlama adına medyanın sosyolojisi, psikolojisi, ekonomisi de detaylarıyla RTÜK İletişim Dergisi’nde işlenecek.

RTÜK Başkanı Şahin: “RTÜK’ün tüm paydaşlarla olan bağlantısı güçleniyor”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK İletişim Dergisi’nin alana yeni bir soluk getireceğini ifade ederekşunları söyledi: “Aziz vatandaşlarımızın görüş, öneri, beklenti ve taleplerine her zaman açık olan RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor. Bu vesileyle; desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize, yazılarıyla RTÜK İletişim Dergisine anlam katan yazarlarımıza, editoryal süreci yürüten ‘yayın kurulu’ ekibi ile bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum”

İlk Sayı Dolu İçeriği ile Alanın En İyi Dergisi Olmaya Aday

RTÜK İletişim Dergisi ilk sayısında birbirinden değerli isimlere ve çok önemli dosyalara yer veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Prof. Dr. Kemal Sayar, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Prof. Dr. Edibe Sözen, Aydın Doğan Yalçındağ, Hasan Hüseyin Ertok, İbrahim Uslu gibi isimlerin aralarında bulunduğu kıymetli yazarlar RTÜK İletişim Dergisinin ilk sayısında okuyucularla buluşuyor. İlk sayısında “Medya ve İslam Düşmanlığı”nı özel tema olarak belirleyen RTÜK İletişim Dergisi takviye edici gıda reklamlarının yanıltıcı yönü, engelli bireylerin medyada temsili, yapay zeka, medya okuryazarlığı, çocuk ve medya, yeni medya kullanım alışkanlıkları araştırması, ana akım medyada kadın temsili gibi çok farklı konu başlıklarına eğiliyor. RTÜK İletişim Dergisi Temmuz sayısıyla radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncılık alanında çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere ilişkin sorunlu hususlara da ayrıca yer veriyor.