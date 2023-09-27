RTÜK sonunda cezayı kesti!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık olağan toplantısında Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'ın sözlerine para cezası kesti.
RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü.
Beyaz TV’deki “Derin Futbol” programında yorumcu Ahmet Çakar’ın Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik sarf ettiği “futbol katili”, “tetikçi hakemler” ifadeleri incelendi.
RTÜK, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Ahmet Çakar dün yine skandal ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.
Çakar, "Skor tahminlerim tutmazsa kolayı var, kandırıldım derim" ifadelerini kullanmıştı.
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