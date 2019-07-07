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RTÜK neye yarıyor? Ahlaksız dizi Aşk-ı Memnu yeniden sahnede

Ahlaksız ilişkinin anlatıldığı, toplum ahlak yapımıza en çok zarar veren dizilerin başında gelen Aşk-ı Memnu, yeniden ekranlara geliyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:52
RTÜK neye yarıyor? Ahlaksız dizi Aşk-ı Memnu yeniden sahnede

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler toplum ahlak yapısına tehdit ederken RTÜK bu konudaki sessizliğini hala koruyor. Amcasının eşi ile ilişki yaşayan Behlül ve Bihter'in hikayesinin anlatıldığı 'Aşk-ı Memnu' Kanal D ekranlarında yaz sezonu itibari ile yeniden yayın hayatına başladı.

Her gün yüzlerce şikayet telefonu alan RTÜK'ün kayıtsız kaldığı birçok dizi yayın hayatına devam ederek milli ve manevi değerlerimizi tehdit ediyor.

RTÜK bir türlü anlayamadı

Kanal D’nin ahlakta dibe vuran Aşk-ı Memnu adlı yapımı yaz sezonu ile birlikte yeniden izleyiciye sunulmaya başladı. Söz konusu dizi filmde baş karakter amcasının eşi yani yengesi ile ilişki yaşıyor. Üstelik aynı amcasının kızıyla evlenerek, hem amcasına hem de kızına ihanet etmiş oluyor.

''Koca Koca Yalanlar''

Ahlaksızlığın anlatıldığı en dikkat çeken dizilerden birisi de ''Koca Koca Yalanlar.'' Film, isminden de belli olduğu üzere 'Yalan' temelinin üzerine inşa edilmiş hikaye ile izleyenlere aktarılıyor. Senaryodaki tüm eşler birbirlerine ihanet ediyor. Toplumumuza izletilen bu rezillikler ise sempatik bir dil kullanılarak insanlara anlatılıyor.

''Sen Anlat Karadeniz''

RTÜK'ün en çok şikayet aldığı yapımlardan birisi de 'Sen Anlat Karadeniz.' Bu senaryoda da psikopat bir karakteri oynayan kişi, eşine sansürsüzce ''Şiddet'' uyguluyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:52
  1. Televizyon ekranları
  2. RTÜK
  3. Behlül
  4. Bihter
  5. Aşk-ı Memnu
  6. Kanal D
  7. Japon Antrolog Kalyo Yasuo
  8. Türk halkı
  9. Koca Koca Yalanlar
  10. milli ve manevi değerler

YORUM YAZ

  • hasanhasan4 dk önce
    aile yapısını koruyamayacaksa, hükümet neye yarıyor?
  • MustafaMustafa7 dk önce
    ALLAH belani versin RTÜK
  • HadraHadra13 dk önce
    Memnu nedemektir.Men edilmiş, yasak anlamındadır. TRT veya RTÜK böyle bir görevi üstlenmişse ve böyle bir anlayışı, Zihniyeti varsa yapacaktır.Bu Milleti yok etmenin başka yolu kalmadı Aile kalmış idi onu da Devletin Resmi kurumları ile yok ediliyor. Bu konu ile ilgili hangi kurum var? Ahlak ve Maneviyattan bahsetme Rap Şarkıları yayınla ve Yayılması için her türlü müsamahayı Zırtokrasi adı altında ,Her türlü Rezaleti Sanat adı ile teşvik edici her türlü kanun vs var sonra şikayet? Yok kardeşim Merhum Mehmed Akif Ersoyun deyimi ile''.............. Bilmem ki İslam Göklerde mi?'' nereye,kime hangi Mercie şikayetini ,Sernenişini, rahatsızlığını billdireceksin ve de sonuç alacaksın?, Ailem,Kutaal değerlerim, gençliğim, Neslim, Kültürüm elden gidiyor diyeceksin de Sonuç alacaksın! Hala AB, ABD, İSRAİL, NATO,UNICEF, vb vb Revaçta Ya Sahi 28 Şubat Niçin,Neden Nasıl cereyan etmişti? Kaçkını Yansu Çiller (İstanbul Bankası batırmaları, 28 Şubatta Mebuslarının istifası ve Hükümetin Düşürülmesi, ve de Şimdi Yeni Kapıya Gidip Milli Duygularının kabarması Oğlunun MalumPartiden Mebus olması sahi hepsi tesadüfmü acaba ?) Şimdi Cenazeden sonra ağlıyoruz! Ölümden önce hazırlık Lazım Topal Askerlesavaş kolay kolay kazanılmaz! vesselam
  • Adem EvliyaAdem Evliya14 dk önce
    Türkiye'nin uzun zamandan beridir sosyal politikası: TAVŞANA KAÇ, TAZIYA TUT!

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