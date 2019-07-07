RTÜK neye yarıyor? Ahlaksız dizi Aşk-ı Memnu yeniden sahnede

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler toplum ahlak yapısına tehdit ederken RTÜK bu konudaki sessizliğini hala koruyor. Amcasının eşi ile ilişki yaşayan Behlül ve Bihter'in hikayesinin anlatıldığı 'Aşk-ı Memnu' Kanal D ekranlarında yaz sezonu itibari ile yeniden yayın hayatına başladı.

Her gün yüzlerce şikayet telefonu alan RTÜK'ün kayıtsız kaldığı birçok dizi yayın hayatına devam ederek milli ve manevi değerlerimizi tehdit ediyor.

RTÜK bir türlü anlayamadı

Kanal D’nin ahlakta dibe vuran Aşk-ı Memnu adlı yapımı yaz sezonu ile birlikte yeniden izleyiciye sunulmaya başladı. Söz konusu dizi filmde baş karakter amcasının eşi yani yengesi ile ilişki yaşıyor. Üstelik aynı amcasının kızıyla evlenerek, hem amcasına hem de kızına ihanet etmiş oluyor.

''Koca Koca Yalanlar''

Ahlaksızlığın anlatıldığı en dikkat çeken dizilerden birisi de ''Koca Koca Yalanlar.'' Film, isminden de belli olduğu üzere 'Yalan' temelinin üzerine inşa edilmiş hikaye ile izleyenlere aktarılıyor. Senaryodaki tüm eşler birbirlerine ihanet ediyor. Toplumumuza izletilen bu rezillikler ise sempatik bir dil kullanılarak insanlara anlatılıyor.

''Sen Anlat Karadeniz''

RTÜK'ün en çok şikayet aldığı yapımlardan birisi de 'Sen Anlat Karadeniz.' Bu senaryoda da psikopat bir karakteri oynayan kişi, eşine sansürsüzce ''Şiddet'' uyguluyor.