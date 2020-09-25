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Medya RTÜK, Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası verdi
Medya

RTÜK, Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası verdi

CHP tarafından finanse edilen Halk TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 'Medya Mahallesi' programının sunucusu Ayşenur Arslan'ın söylemlerinden dolayı 5 günlük ekran karartma cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:24:00 - 2020-09-25 21:33:13
RTÜK, Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası verdi

Yeniakit.com.tr

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP’nin yayın organı Halk TV’ye 16 Haziran 2020 tarihli Medya Mahallesi programının sunucu Ayşenur Arslan'ın söylediği ifadelerden dolayı 5 günlük ekran karartma cezası verdi.

Halk TV'de halk düşmanlığı

Ekranlarda kullandıkları skandal ifadelerle gündeme gülen Halk TV’de birçok kez başörtüsü ayaklar altına alınmış, İslamiyet düşmanlığı yapılmış, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunulmuştu. Öte yandan bununla da kalmayıp Türk askerimizin Kuzey Irak’ta sürdürdüğü operasyonlarla ilgili küçümser, alaycı ifadelere yer verildi.

Daha önce de Halk TV’de İçişleri Bakanlığı'nın 'Hakkari'de 39 terörist öldürüldü' açıklaması 'Hakkari'de şehit sayısı 39'a yükseldi' diye verilmişti. Sosyal medyadan gelen tepkilere sessiz kalan Halk TV, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapma gereği duymamıştı.

Son olarak 16 Haziran 2020 tarihli Medya Mahallesi programında sunucu Ayşenur Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rencide ederek ve onlarla ilgili alaycı tavırla açıklamalarda bulunmuştu. 

RTÜK, Halk TV'deki skandala sessiz kalmadı

RTÜK’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üst Kurul'un 01.07.2020 tarihindeki kararıyla Halk TV’nin, 6112 sy. Kanun’un 8-1/a hükmünü ikinci defa ihlal etmesi nedeniyle verilen 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır.Kuruluşun Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını Pazartesi gecesi 00.00 itibariyle uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkeme reddetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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