RTÜK Başkanı'ndan Misvak'a Kızıl Goncalar cevabı!

Misvak'ın Twitter hesabından TV gündüz kuşağı programları eleştirildi.

Mesajda, "RTÜK! Gündüz Kuşağında aile yapısına dinamit döşeyen Müge Anlı ve Esra Erol'a ses çıkarmadın! Acun'un LGBT propagandasına göz yumdun! Son olarak Kızıl Goncalar gibi ucube bir diziyi görmezden geliyorsun!" denildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Misvak dergisinin eleştirilerinin 'haksız itham' olduğunu ve kendisini şaşırttığını söyledi.

Başkan Şahin mesajında şu ifadeleri kullandı:

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Milli ve manevi değerlerimizi koruma adına yaptığımız mücadeleyi sergilerken bir tek destek mesajınızı göremeyen biri olarak eleştirileri bu kadar kolay yapmanıza şaşırıyorum. Sadece eleştirmek için bakmak yerine RTÜK olarak neler yaptığımızı, hangi kararlı mücadeleyi verdiğimizi görebilseydiniz, kurumumuzu ve şahsımı hedef alan bu haksız ithamda bulunmazdınız. Bu haksız eleştiri içeren mesajınızı kabul etmiyorum ve size iade ediyorum.