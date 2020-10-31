RTÜK Başkanı uyardı: RTÜK, toplumu korumak için var

Online yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyinin (İLDEK) 28’inci toplantısına katılan Şahin, “RTÜK’ün sadece ceza veren bir kurum olarak görülmesine karşıyız. Maksatlı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı ve maalesef ki büyük oranda başarılı olduğu bu algıyı kırmak için farklı çalışmaları hayata geçiriyoruz. Kısacası, milli ve manevi değerlerimize saygılı, teröre geçit vermeyen, kadın, çocuk ve engellileri gözeten, insan sağlığı ve çevreye saygılı, nitelikli yayınların ortaya konulması için çaba sarf ederken bu yolda işin kaynağı olan iletişim hassasiyetine özel önem veriyoruz.” İletişim camiasına desteği esirgemeyeceklerini ifade eden Şahin, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan yeni medya araçlarının sektör-üniversite ilişkilerini zorunlu kıldığına da sözlerine ekledi.