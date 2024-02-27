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Medya RTÜK Başkanı Şahin'den skandal yayın sonrası Youtube açıklaması!
Medya

RTÜK Başkanı Şahin'den skandal yayın sonrası Youtube açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 19:56:00 -
RTÜK Başkanı Şahin'den skandal yayın sonrası Youtube açıklaması!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hakeme yönelik hakaret içerikli sosyal medya yayınının ardından açıklamada bulundu.

Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası yayın yapan sosyal medya mecralarında hakaretler üzerine inceleme yapıldığını belirten Şahin, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız." dedi.

'Youtube ile görüşmeler sürüyor'

RTÜK yönetiminin sosyal medya mecralarında bu tür yayınların denetimi hususunda Youtube ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Şahin, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe kulübü de , sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklamanızı dikkatle takip ettik. Aynı duruş, tavır ve yaklaşımı, yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ve değerleri hakkında haksız, hadsiz ve üslupsuz şekilde saldıranlar için de ortaya koymanızı beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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Ne olmuştu?

Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrasında yorumcu Serdar Ali Çelikler, sosyal medya programı Vole'de, karşılaşmanın yardımcı hakemi Mustafa Savranlar'a "Karına sövseler 'Buyur abi akşam ben getireyim' diyeceksin" hakaretinde bulunmuştu.

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