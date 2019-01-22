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RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya neden istifa etti? 

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi. 14 Temmuz 2015 tarihinde TBMM genel kurulunda yapılan seçimde tekrar 6 yıllığına Üst Kurul üyeliğine seçilmiştir. Peki İlhan Yerlikaya kimdir? İlhan Yerlikaya nereli ve kaç yaşında? İşte İlhan Yerlikaya biyografisi

22 Ocak 2019 Salı 11:49
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya neden istifa etti? 

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

İlhan Yerlikaya kimdir?

1960 yılında Konya’da doğan İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans (1985), Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisans (1987) öğrenimi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde doktora (1991) ve İletişim Bilimleri Genel Gazetecilik alanında doçentlik (1997) unvanını aldı.

 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Uzman Yardımcısı (1987-1993), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yrd. Doç. Dr. (1993-1994), Kırıkkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Doçent (1997-2002), Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde Profesör (2002-2005) olarak görev yaptı. Kırıkkale Üniversitesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Dekan Yardımcılığı (2001-2001), aynı üniversitede Senato Üyeliği (1997-2001), Erciyes Üniversitesinde (2002-2005) Senato Üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyonunun kuruculuğu ve TV Yayın Kurulu Üyeliği (2002-2005) ile Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurucu Dekanlığı (2002-2005) görevlerinde bulundu. 13 Temmuz 2005 tarihinde TBMM tarafından RTÜK üyeliğine seçilen Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, 2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 24. Dönem Parlamento’da Konya Milletvekili olarak görev yaptı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu, Bilişim ve İnternet Komisyonu üyelikleri ve Türkiye - Fas Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 14 Temmuz 2015 tarihinde TBMM genel kurulunda yapılan seçimde tekrar 6 yıllığına Üst Kurul üyeliğine seçilmiştir.

Yerlikaya’nın “XIX. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Hakkında Basiret Gazetesi ve Pancermenizm - Panislamizm – Panslavizm - Osmanlıcılık Fikirleri”, “II. Abdülhamit Döneminde Basın, Yarı Resmi Vakit Gazetesi” adlı eserleri ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.  İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yerlikaya, evli ve beş çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:49
  1. Kırıkkale
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya
  5. RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa

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