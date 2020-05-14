RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den CHP'li Engin Altay'a sert tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Milletvekili Engin Altay'ın kendisine yönelik yaptığı eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Şahin, "Bir taraftan her hafta gözünüze kestirdiğiniz kanallara ceza verilsin diye dilekçeler gönderip bir taraftan da "televizyonlara neden ceza veriliyor" diye hezeyan içinde kamunun saygın bir Üst Kuruluna ve Üyelerine ağza alınmayacak hakaretleri yapmak ne garip bir ironidir" dedi.

Ebubekir Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Grup Başkanvekili Engin Altay, çok şükür benim RTÜK'e seçilmemde partinizin hiç bir katkısı bulunmamaktadır. Son iki seçimdir CHP kontenjanından seçilen üyelerimizin iktidar partisinin oylarıyla Üst Kurulumuzda görev yaptığını unutmamanızı dilerim.

"Sırf siyaset yapmak için..."

Sırf siyaset yapmak adına böyle basit sözlerle hakaret ederek siyasi baskı ve tehditle şahsımı, üyelerimizi ve kurumumuzu hedef almak ana muhalefet partisinin akil adamı gibi görünen sizin gibi birine yakışmamıştır.

Bir taraftan her hafta gözünüze kestirdiğiniz kanallara ceza verilsin diye dilekçeler gönderip bir taraftan da "televizyonlara neden ceza veriliyor" diye hezeyan içinde kamunun saygın bir Üst Kuruluna ve Üyelerine ağza alınmayacak hakaretleri yapmak ne garip bir ironidir.

Bilmelisiniz ki, bu tür hedef göstermeler, tehditler ve yıldırma politikaları, Anayasadan ve kanunlardan aldığımız yetkiyle vicdanımızla yaptığımız görevlerden bizi geri bırakmayacaktır. Doğru bildiğimiz şeyleri daha bir azimle ve vakarla yapmaya devam edeceğiz.

Ayrıca ağzınızdan dökülen galiz sözlerinizle ilgili hem kurumsal hem de Üst Kurul Üyeleri olarak haklarımızı hukuk ve adalet önünde sonuna kadar arayacağımızı belirtmek isterim.

Engin Altay ne demişti

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında RTÜK'ün saygınlığını koruması gerektiğini belirterek "Tayyip Erdoğan'ı mutlu etmek için şaklabanlık ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz" dedi.

Altay konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK'ü tekrar uyarıyorum! Yandaş olmayan, borazan olmayan medyada terör estiriyor. Aba altından sopa gösteriyor. Yayın durduruyor, frekans iptali ile tehdit ediyor. Bunu yapamazsın ey RTÜK başkanı, üyeleri! Haddinizi bilin! Sizin seçilmenize katkı sunan bir siyasi partiye gönül, vefa borcunuz olabilir. Anayasal bir kurumun üyelerisiniz. Tayyip Erdoğan'ı mutlu etmek için şaklabanlık ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz. Bazı kanallar ile ilgili iki yıldır müteaddit defalar yapılan şikayetleri hiç gündemine almayan RTÜK, bazı kanallar ile ilgili durumdan vazife çıkararak şikâyete bağlı olmaksızın resen işlem yapıyor. Üst kurullar saygınlığını korumalıdır. Bu hadsizliğin, bu işgüzarlığın millet vicdanında karşılığı yoktur. AK Parti seçmeninin vicdanında da yoktur. Bir kişiye yaranacağız diye TBMM tarafından seçilmiş üst kurul üyelerinin bu kadar partizanlaşması, bu kadar kontrolsüzleşmesi, bu kadar taraflı hale gelmesi ve AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırmayan, Tayyip Erdoğan öksürürken bile canlı yayına geçmeyen televizyonlara baskı yapmasını kabul etmiyoruz."