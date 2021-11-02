RTÜK Başkanı Darülaceze etkinliğinde konuştu! '125 yıl önce bu sistemi kuran bir deha varmış'

Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere 11. Darülaceze Buluşması düzenlendi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, etkinliğe onur konuğu olarak davet edildi.

Buluşmada açılış konuşmasını Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci yaptı. Başkan Cebeci, "Bizim inancımızda, kadim medeniyetimizde ve inanç ilkelerimizde bir işe vesile olmak, o işi yapmak gibidir. Basın mensupları bu konuda, binlerce kişiye ulaşma imkanına sahipler. Böyle bir hayır kurumuna insanları sevk etmek çok büyük bir artıdır." dedi.

'125 yıl önce bu sistemi kuran deha...'

Cebeci, Darülacezeye ilişkin şunları söyledi:

"Buradaki insanlarla konuşun, buradaki insanlar daha uzun ömürlü yaşıyor. Çünkü bakım iyi. Burada insanlar moral olarak çökerse fiziken de çöker. O nedenle biz burada gıdalarını, psikolojik durumlarını en üst noktada karşılamaya çalışıyoruz."

Osmanlı Padişahı Abdulhamid Han'ı işaret eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, "O kadar güzel bir sistem kurulmuş ki burada, 125 yıl önce bu sistemi kuran bir deha varmış. Neden sonradan kimsenin tanımadığı, bilmediği bir ortama bürünmüş. Bu bir zihniyet meselesi. Sonra bir zihniyet geliyor bunu bu hale getiriyor. Bugün burada hayalini kurduğumuz her şeyin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.