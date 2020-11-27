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Gündem RTÜK araştırdı! İzleyicinin yüzde 94’ü şiddetten rahatsız
Gündem

RTÜK araştırdı! İzleyicinin yüzde 94’ü şiddetten rahatsız

Yayınlarda aile, kadın ve çocuklar için problem teşkil eden şiddet içerikleriyle kararlılıkla mücadele eden RTÜK, bu konuda kamuoyunun nabzını tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:34:00 -
RTÜK araştırdı! İzleyicinin yüzde 94’ü şiddetten rahatsız

RTÜK’ün 26 ilde 15 ve üzeri yaştaki 2 bin 600 kişiyle yaptığı “Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması”na göre, seyirciler ekrandaki şiddetten rahatsız. Televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet görüntüsünden en çok rahatsız olunan program türü yüzde 46 ile dizi filmler olurken, bunu yüzde 43 ile haber programları izledi. Katılımcıların yüzde 94’ü televizyon yayınlarında şiddet içeriklerinin orta ve daha fazla düzeyde olduğu düşünüyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Sonuçlar, özellikle dizi filmler ve haber programları türlerinde şiddet görüntülerinden duyulan rahatsızlığı ortaya koymaktadır” dedi.

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