RTÜK affetmedi! Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye ceza

RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü. Masadaki raporlar ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin oldu. FOX’un seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker’in söylemleri müeyyide konusu oldu.

Yayında Toker’in “Aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda biraz da aslında şunu demek istiyorum; demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir” şeklindeki sözleri kamuoyunda da tepki toplamıştı. İlgili uzman raporunu ele alan Üst Kurul, yayıncı kanalın yasa ihlali yaptığını tespit ederek, FOX TV’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Halk TV’deki sözler de ceza aldı

Halk TV’te İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın demokrasi karşıtı ifadeleri de RTÜK radarına takıldı. Özdağ’ın “Ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı” sözleri yayıncı kanal Halk TV’ye yaptırım getirdi. RTÜK, Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Tele 1’in senaryoları da yaptırıma uğradı

Seçim için sihirli, özel oy pusulalarının hazırlandığı, muhalefete verilecek oyların sandıklar kapandıktan sonra buharlaşacağı ve yerine iktidar oylarının belireceği şeklindeki beyanlar Tele 1’e pahalıya patladı. “18 Dakika” programındaki Merdan Yanardağ’ın sözlerini inceleyen Üst Kurul, yayıncılık ilkelerini ihlal eden kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Tele 1’in başka bir seçim yayınında sandık sonuçlarına ilişkin açıklamaları RTÜK izleme uzmanları tarafından raporlaştırıldı. Yayında Merdan Yanardağ’ın “Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum” şeklindeki ve buna benzer beyanlarını değerlendiren Üst Kurul, toplantıda Tele 1 hakkında usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da yaptırım kararı aldı.

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Enginyurt yayını Flash Haber’e ceza getirdi

Milletvekili Cemal Enginyurt’un Flash Haber’deki açıklamaları yayıncı kanala yaptırım getirdi. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan’a ilişkin açıklamalarda bulunan Enginyurt’un ifadelerini ekrana taşıyan Flash Haber, idari para cezası müeyyidesi aldı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında yaşayan kaçak Erk Acarer’in yayın konuğu yapılması ve Acarer’in iddiaları da Flash Haber’e ceza getirdi.