Gaziantep’te yürekleri soğutan ceza: Hile yapan esnaf pazardan men edildi

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sıkı tutuyor. Şahinbey ilçesinin Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında yapılan denetimlerde bir pazarcı esnafının yaptığı hile görenleri hayrete düşürdü. Pazarcının tezgaha düzdüğü elmaların çürük kısımlarını etiket ile kapatarak vatandaşa hileli satış yaptığı tespit eden ekipler, esnaf hakkında tutanak tuttu ve 1 hafta boyunca tüm tezgahlarını kapatma cezası verdi.

TAHMAZOĞLU: İZİN VERMEYİZ

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerini hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. Halkın sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Tahmazpğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki amacımız esnafımıza ceza yazmak değil, işini düzgün yapan esnafımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim mücadele ettiğimiz kesim vatandaşı kandırarak, bozuk ürün satarak, son kullanma tarihi geçmiş ürün satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmeye yöneliktir, denetimlerimiz bunları engellemeye dönük çalışmalardır. Bu çerçevede de Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz 7/24 sürekli denetimdeler" dedi.

HELALİ HARAM YAPMAYIN

Yıllık ortalama 35-40 bin civarında iş yerini denetlediklerini belirten Tahmazoğlu, şu bilgileri verdi: "Denetlemelerimiz neticesinde zincir marketlerden 2024 yılında sadece 6 ayda 196 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdik. Bu yaptığımız sıkı denetimler neticesinde 2025 yılında bu sayı 196 binden sadece 3 bin 900'e düştü. Bu yıl yaptığımız denetimlerde ise sadece 600'e düştü. Kasapları, bakkalları, marketleri ve zincir marketleri bizim için fark etmiyor. Hepsini denetliyoruz. İşini düzgün yapan esnafımıza teşekkür ediyoruz. İşini düzgün yapmayan iş yerlerini de kapatıyoruz. Bir de ifşa ediyoruz. İş yerinin üzerine afiş asıyoruz."

"Böylelikle vatandaş da oradan alışveriş yaparken çok daha dikkatli oluyor. Bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında neredeyse sıfır noktasına geldik. Pazar yerinde zabıta ekiplerimizin yapmış olduğu denetimde maalesef elma satan bir esnafımızın elmanın bozuk noktalarının üzerine etiket yapıştırarak kapattığı ve böyle hileli satış yaptığını tespit ettik. Dolayısıyla o pazaryeri esnafımızı pazarda satış yapmasını men ettik, engelledik. Ben buradan esnaflarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum; helal kazancınızı haram etmeyin."