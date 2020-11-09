RTÜK 30 uzman yardımcısı personel alımı sınavı ne zaman?

RTÜK tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan alım ilanında kurum bünyesine 30 uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Radyo Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK ) tarafından yayımlanan alım ilanında başvuru şartları ve kadrolar neler? RTÜK personel alımı sınavı ne zaman?

Yayımlanan duyuruda şu ifadeler kullandı '' Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının;

a-Öğrenim dalları, kontenjanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) puan türü aşağıdaki şekildedir.

Kimler katılabilir?

RTÜK tarafından yayınlanan ilanda, yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların;



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,



b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,



c) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonraki tarihlerde doğanlar),



ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,



d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2019 veya 2020 yılında sahip olmak,



e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),



f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formunu Üst Kurula vermiş olmak,

gerekmektedir.