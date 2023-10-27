Rota yeniden oluşturuluyor! Bize akıllı değil vicdanlı şehirler lazım

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen, zengin içeriği ve uluslararası üst düzey konuşmacıları ile de bir marka haline gelmeyi başaran GYODER Gayrimenkul Zirvesi bu yıl 18. kez, 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Vicdana ihtiyaç var

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Geçen yılki Zirvemizin mottosunda ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ demiştik bu yıl, rota bizi depremle birlikte vicdanımıza getirdi! Bu yıl zirvemizin ana temasına ‘Şehrini Vicdanla Tamamla’ dedik. ‘Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan bilgi sahibi olmak tehlikelidir’ demiş Aristo. Deprem, bizlere ‘vicdandan mahrum kalan aklın’, enkaz altında kaldığını gösterdi! Akıllı şehirler kavramı da bu depremlerde enkaz altında kaldı. 2023 yılı hem ülkemizde hem de yakın coğrafyalarda yaşanan gelişmelerle ‘vicdan’a ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösterdi.” diye konuştu.

Stokun yüzde 10'u hedefleniyor

Zirvede üzerinde durulan bir diğer konu da erişilebilir konut sorunuydu. GYODER, 20 Temmuz’da erişilebilir konut sorununa çözüm bulmak için kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ) ile arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşürecek olan GYODER Yeni Konut Modeli’nin lansmanını yapmıştı. Zirvede, Yeni Konut Modeli’ne dair son gelişmeleri paylaşan Kalyoncu, “Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul’da konut stokunun yüzde 10’unu hedefliyoruz” dedi.

Afetlerden ders çıkarılmalı

Zirvenin ikinci gününde moderatörlüğünü GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz’ın yaptığı ‘Afet Sonrası Yeniden Yapılanma; Sosyal, Ekonomik, Fiziksel’ başlıklı panelde Çinici Mimarlık Kurucu Can Çinici, DB Architects Kurucusu Bünyamin Derman ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yer aldı. Panelde deprem sonrası GYODER’in bölgede yaptıklarına ve iş birliği kültürüne dikkat çekildi. Bünyamin Derman, “Çok ciddi bir ekip ile kentin tarihini kültürünü ve aslında şehri anlamak için araştırmalar yaptık. Doğa dostu bir planlama nasıl yapılır diye tartıştık. Hem yerel hem ulusal hem de uluslararası tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalıştık” dedi.

400 bin konut inşası sürüyor

Zirvede konuşan İstanbul Milletvekili Murat Kurum ise “11 ilimizi kapsayan bir afet seferberliği başlattık. Başlattığımız onlarca projeyle birlikte sahada 400 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Bunların 170 bini İstanbul'da inşa ediliyor. Şehirlerimiz bizden ne bekliyor bunu görerek gerekeni yapmalıyız” diye konuştu.

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