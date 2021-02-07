Rosier Beşiktaş'ı sırtladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maç sonra moral buldu.
Beşiktaş ile Konyaspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.
Beşiktaş'ta N'Sakala, 21. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş etkili bir oyun sergilese de ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda baskılı oynayan Beşiktaş, aradığı golü 81. dakikada Rosier ile buldu: 1-0. Siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 48'e çıkardı. Konyaspor ise 24 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.