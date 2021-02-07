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Spor Rosier Beşiktaş'ı sırtladı
Spor

Rosier Beşiktaş'ı sırtladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maç sonra moral buldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 21:05:00 -
Rosier Beşiktaş'ı sırtladı

Beşiktaş ile Konyaspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ta N'Sakala, 21. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş etkili bir oyun sergilese de ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda baskılı oynayan Beşiktaş, aradığı golü 81. dakikada Rosier ile buldu: 1-0. Siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 48'e çıkardı. Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.

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