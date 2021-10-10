Roscosmos: Starlink uyduları savaş için kullanılacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, Elon Musk’ın SpaceX şirketine ait Starlink uydularının gelecekte seyir füzelerini, özel hareket timlerini ve ajan şebekelerini yönetme amacıyla kullanılabileceğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Starlink programına yapılan yatırıma dikkat çeken Rogozin, "Şu soru işareti ortaya çıkıyor, devlet neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Çünkü bu tür uzay araçları internet dağıtıyor. Ayrıca seyir füzelerini yönetmek, uçuş sırasında görevini değiştirmek tek destek aracı haline gelebilir, özel hareket timlerini, ajan şebekelerini idare etmekte kullanılabilir. Kendi internetimizi bağımsız biçimde koruma imkanımız olmasın diye doğrudan cep telefonlarına tamamen siyasi ve büyük ölçüde Rus karşıtı içeriğinin dağıtımını gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

1.800 adet Starlink uydusunun Dünya yörüngesine yerleştirildiğini hatırlayan Rogozin, bu uyduların sayısının 42 bine çıkarılmasının planlandığına değinerek, “Elbette biz hareketsiz beklemeyeceğiz. Sfera programımız var. Bu yıl Devlet Başkanı’na sunumunu yaptık ve bu enformasyon alanında bağımsızlığımızı korumak için yüzlerce araç fırlatacağız.” dedi.