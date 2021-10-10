  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Roscosmos: Starlink uyduları savaş için kullanılacak
Teknoloji

Roscosmos: Starlink uyduları savaş için kullanılacak

Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink uydu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ilerde seyir füzelerini, özel harekat timlerini ve casus şebekelerini yönetme amacıyla kullanılacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 01:39:00 -
Roscosmos: Starlink uyduları savaş için kullanılacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, Elon Musk’ın SpaceX şirketine ait Starlink uydularının gelecekte seyir füzelerini, özel hareket timlerini ve ajan şebekelerini yönetme amacıyla kullanılabileceğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Starlink programına yapılan yatırıma dikkat çeken Rogozin, "Şu soru işareti ortaya çıkıyor, devlet neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Çünkü bu tür uzay araçları internet dağıtıyor. Ayrıca seyir füzelerini yönetmek, uçuş sırasında görevini değiştirmek tek destek aracı haline gelebilir, özel hareket timlerini, ajan şebekelerini idare etmekte kullanılabilir. Kendi internetimizi bağımsız biçimde koruma imkanımız olmasın diye doğrudan cep telefonlarına tamamen siyasi ve büyük ölçüde Rus karşıtı içeriğinin dağıtımını gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

1.800 adet Starlink uydusunun Dünya yörüngesine yerleştirildiğini hatırlayan Rogozin, bu uyduların sayısının 42 bine çıkarılmasının planlandığına değinerek, “Elbette biz hareketsiz beklemeyeceğiz. Sfera programımız var. Bu yıl Devlet Başkanı’na sunumunu yaptık ve bu enformasyon alanında bağımsızlığımızı korumak için yüzlerce araç fırlatacağız.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay