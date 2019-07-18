Rosatom, Tianwan NGS’nin 7 ve 8 nolu güç üniteleri için ekipman üretimine başladı

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un tesisleri, Tianwan NGS’nin 7 ve 8’inci üniteleri için ilk dövme reaktör kabını üretti. Söz konusu üniteler, Rosatom’un Mühendislik Bölümü olan ASE’nin teknik desteğiyle inşa ediliyor.

ASE’nin Çin Projelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Bannik, “Bu olaylar, ASE EC JSC ile Suneng Nükleer Enerji Ltd. Şti. (Çin) arasında Mart 2019’da imzalanan Tianwan NGS’nin 7 ve 8’inci ünitelerinin yapımı için Genel Sözleşme’nin uygulanması çerçevesinde ekipmanlarının üretimine başlandığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tianwan NGS’de 7’nci ünitenin ilk betonunun Mayıs 2021’de dökülmesi planlanıyor.

Rusya-Çin ekonomik işbirliği çerçevesinde inşa edilmiş en büyük tesis olan Tianwan NGS’nin ilk aşamasının başlangıcı (1 ve 2 nolu üniteler) 2007’de gerçekleştirildi. İlk iki ünite yılda 15 milyar KW / saat elektrik enerjisi üretiyor. Tianwan NGS’nin 4 nolu güç ünitesinin 2019 yılında ticari işletime geçmesi planlandı.