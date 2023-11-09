Röportaj veriyordu! Annesi geldi maskesini indirdi! Kassam Tugay askeri şaşkınlığa uğradı
Gazze’de Kassam Tugaylarının işgalci teröristlerle mücadelesi devam ederken, bir Kassam Tugay askeri ile yapılan röportaj olay oldu.
Gazze’de yüzü kapalı maskeli Kassam Tugay askeri ile yapılan röportajda, araya giden kadın, askerin maskesini çıkardı. Herkes ne olduğuna anlam vermeye çalışırken kadının, askerin annesi olduğu anlaşıldı.
Kadının sözleri şok etti
Askerin annesi, röportaj esnasında maskeyi oğlunun yüzünden çıkartırken "Yüzünü saklama, Sen bir mücahitsin bizim Allah'tan başka korkumuz yok" ifadelerini kullandı.
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