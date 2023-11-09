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Gündem Röportaj veriyordu! Annesi geldi maskesini indirdi! Kassam Tugay askeri şaşkınlığa uğradı
Gündem

Röportaj veriyordu! Annesi geldi maskesini indirdi! Kassam Tugay askeri şaşkınlığa uğradı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 10:52:00 -

Gazze’de Kassam Tugaylarının işgalci teröristlerle mücadelesi devam ederken, bir Kassam Tugay askeri ile yapılan röportaj olay oldu.

Gazze’de yüzü kapalı maskeli Kassam Tugay askeri ile yapılan röportajda, araya giden kadın, askerin maskesini çıkardı. Herkes ne olduğuna anlam vermeye çalışırken kadının, askerin annesi olduğu anlaşıldı.

Kadının sözleri şok etti

Askerin annesi, röportaj esnasında maskeyi oğlunun yüzünden çıkartırken "Yüzünü saklama, Sen bir mücahitsin bizim Allah'tan başka korkumuz yok" ifadelerini kullandı.

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