Rönesans, uluslararası müteahhitliğin zirvesinde Türkiye’yi temsil ediyor

Şirket, Avrupa’nın en büyük 9’uncu müteahhidi konumunu da korudu. Rönesans’ın 2020 yılı sonu uluslararası konsolide cirosu 3.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Farklı coğrafyalarda toplam 28 ülkede hizmet veren şirket, gelirinin yüzde 70’ini yurt dışındaki projelerden elde ediyor. Global pazarda büyümesini sürdüren Rönesans İnşaat, sağladığı istihdamla hem dünyaya hem Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanında

1993 yılında Rusya St. Petersburg’da kurulan Rönesans Holding ise dünyanın dört bir yanında inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında ana müteahhit ile yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri, enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ile karma yapılar inşa ediyor. ‘

En'lerde imzası var

Rönesans Holding, uluslararası arenadaki başarısını dünyada yeni bir enerji hattı açılmasını sağlayan Yamal LNG üretim Tesisi, dünyanın en uzun demir yolu tüneli Gotthard Base, Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center, dünyanın en büyük deprem izolatörlü binası İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Hollanda’nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel gibi geniş yelpazedeki projeleriyle sürdürüyor.