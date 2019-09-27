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Rönesans, uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanıyor

Stratejik müteahhitlik projeleriyle öne çıkan Rönesans Holding, Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde hayata geçireceği enerji yatırımı için düğmeye bastı.

27 Eylül 2019 Cuma 11:37
Rönesans, uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanıyor

 Buğra Kardan 

Stratejik müteahhitlik projeleriyle öne çıkan Rönesans Holding, Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde hayata geçireceği enerji yatırımı için düğmeye bastı. Holding, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarını imzaladı. 1,4 milyar dolarlık projenin ortakları arasında Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C bulunuyor.

Cari dengeye önemli katkı

Rönesans Holding’in hedefini Türkiye’nin petrokimya alanındaki dışa bağımlılığını en aza indirmek ve ihracata odaklanmak olarak belirlediklerini ifade eden Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, “Ceyhan tesisimiz Türkiye’nin polipropilen ithalatının beşte birini ikame edecek ve cari açığa 250 milyon dolar katkı sağlayacak” diye konuştu. Ilıcak, ayrıca şunları söyledi: “İşletmesini de üstlendiğimiz Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde 1,4 milyar dolar yatırımla hayata geçireceğimiz projemizi bir başlangıç olarak görüyoruz. Alanında dünya lideri ortaklarımızla birlikte bölgenin ilk yatırımcısı olmakla kalmayacağız. Avrupa’nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük endüstriyel bölgesinin işletmecisi olan Hollandalı Port of Rotterdam’la önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgeye yaklaşık 15 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalışacağız. Rönesans olarak biz de bölgedeki petrokimya ve endüstri yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:37
  1. Rönesans Holding
  2. Ceyhan Endüstri Bölgesi
  3. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi
  4. Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C

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  • şeyhoşeyho24 dk önce
    KROM MAMULÜ YÜKSEKÇELİK ÜRETİLMESİ ELZEM BİR DURUM BUNLARIDA YAPARSA DA ÇOK DAHA İYİ OLURDU RABBIM YARVE YARDIMCILARI OLSUN

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