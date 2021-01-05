Rönesans, Rusya'nın en büyük havalimanı Sheremetyevo'nun pistini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Rönesans İnşaat, Rusya'nın en büyük havalimanı Sheremetyevo'nun 1 numaralı pistini 10 ay gibi rekor bir sürede yeniledi.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, Rönesans İnşaat şirketlerinden Energo-Stroy tarafından yapımı üstlenilen Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı yenilenmiş VPP-1 iniş-kalkış pisti, törenle hizmete açıldı.

Törene, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve Rusya Federasyonu Sivil Havacılık İdaresi (RFCAA) Başkanı Alexander Neradko'nun yanı sıra ülkenin önde gelen devlet adamları katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Ulaştırma Bakanı Savelyev, içinde bulunulan salgının zorlu koşullarına ve projenin aktif kullanımı devam eden bir havalimanında gerçekleştirilmesine rağmen 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.





- Saatlik iniş-kalkış sayısının 90'dan 135'e çıkarılması hedefleniyor





Tüm müteahhitlik çalışmaları Rönesans İnşaat tarafından gerçekleştirilen, 3 bin 352 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip iniş-kalkış pisti, 2 metreyi aşan asfalt kalınlığıyla bundan böyle Airbus A380 ve benzeri büyük ölçekli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek.

Son teknoloji meteoroloji ekipmanları, buzlanma erken uyarı ve pist aydınlatma sistemlerinin de kullanıldığı projede, 60 yıl önce yapılan ilk pist tamamen kaldırılarak yeni bir pist inşa edildi.

Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nın, saatlik iniş-kalkış operasyon sayısının 90 seferden 135 sefere çıkarılması hedefleniyor. 110 milyon dolar maliyetle tamamlanan projede 300'den fazla iş makinesi fiilen çalıştı, 290 bin metre küp beton, 650 bin ton mıcır ve 450 kilometreyi aşan elektrik ve iletişim kablosu kullanıldı.