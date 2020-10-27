Rönesans Holding'e Social Media Awards'tan ödül

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve bu sene 4'üncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'de "Holding" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir iş modeliyle önemli konumda faaliyet gösteren Rönesans, bu yıl online olarak 4'üncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'de "Holding" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Sosyal medyada en başarılı performansı gösteren marka ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada jüri; yayınlanan sosyal medya çalışmaları, dijital projeleri ve sosyal medya performanslarını değerlendirdi.

Pek çok alanda olduğu gibi sosyal medya yönetimi ile de istikrarlı bir başarıya imza atmakta olan Rönesans Holding, geçen yıl aynı değerlendirmede bronz ödülün sahibi olmuştu.

Holding, bulundukları platformlarda her geçen gün artan takipçi sayısı ile birlikte etkileşimi yüksek paylaşımlar gerçekleştiriyor.

Geçen yıla oranla en fazla takipçi artışı Holdingin YouTube kanalında yaklaşık yüzde 43'lük farkla kaydedilirken, profesyonel hayatın dinamiklerine uygun içerikleriyle LinkedIn ikinci sırada yüzde 17'lik artış gösteriyor, sonrasında ise sırasıyla Twitter, Instagram ve Facebook geliyor.