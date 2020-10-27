  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rönesans Holding'e Social Media Awards'tan ödül
Ekonomi

Rönesans Holding'e Social Media Awards'tan ödül

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:18:44 -
Rönesans Holding'e Social Media Awards'tan ödül

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve bu sene 4'üncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'de "Holding" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir iş modeliyle önemli konumda faaliyet gösteren Rönesans, bu yıl online olarak 4'üncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'de "Holding" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Sosyal medyada en başarılı performansı gösteren marka ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada jüri; yayınlanan sosyal medya çalışmaları, dijital projeleri ve sosyal medya performanslarını değerlendirdi.

Pek çok alanda olduğu gibi sosyal medya yönetimi ile de istikrarlı bir başarıya imza atmakta olan Rönesans Holding, geçen yıl aynı değerlendirmede bronz ödülün sahibi olmuştu.

Holding, bulundukları platformlarda her geçen gün artan takipçi sayısı ile birlikte etkileşimi yüksek paylaşımlar gerçekleştiriyor.

Geçen yıla oranla en fazla takipçi artışı Holdingin YouTube kanalında yaklaşık yüzde 43'lük farkla kaydedilirken, profesyonel hayatın dinamiklerine uygun içerikleriyle LinkedIn ikinci sırada yüzde 17'lik artış gösteriyor, sonrasında ise sırasıyla Twitter, Instagram ve Facebook geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz
Dünya

ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz

Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD askerinin yeteneklerinin, Doğu Çin D..
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı
Dünya

DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu belirterek, ciddi önlemler alınması gerektiği uyarısında bulund..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay