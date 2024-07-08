Rönesans Holding’e EMEA Finance’tan ödül

Global ortakları GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies ve grubun azınlık hissedarlarından Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Türkiye’ye 8 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapan Rönesans Holding, etkinlikte “Orta ve Doğu Avrupa’daki En İyi Enerji Anlaşması” (Best Energy Deal) ödülüne layık görüldü. Stratejik büyüme alanı olarak gördüğü yenilenebilir enerjide 2023 yılında TotalEnergies ile ortaklık gerçekleştiren Rönesans Holding, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş ortaklıklarından birine imza atmıştı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, TotalEnergies’in yenilenebilir enerji alanında büyümek için Türkiye’yi ana ülkelerden biri, Rönesans Enerji’yi ise iş ortağı olarak seçmesinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.