Rönesans Holding Hollanda’yı salladı! 933 konut bir arada satıldı

Rönesans Holding’in iştiraki Ballast Nedam Development, Hollanda’nın bugüne kadarki en büyük konut işlemine imza atarak Amsterdam’daki Eleven Square projesinde yer alan 933 konutu Bouwinvest Residential Fund’a sattı. Ülkede tek seferde gerçekleştirilen en büyük konut satışı olarak kayıtlara geçen işlem, Hollanda konut piyasasında rekor niteliği taşıyor.

Amsterdam’ın yeni simgesi: Eleven Square

Johan Cruijff ArenA’nın hemen yanında konumlanan Eleven Square, 145 metre ile Amsterdam’ın en yüksek konut kulesi olacak. Yaklaşık 170 bin metrekarelik alana yayılan proje, 28 futbol sahasına eşdeğer büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Toplamda 1.100 konutun yer alacağı projede konutların yanı sıra çalışma alanları, kültür, spor ve eğlence merkezleri de bulunacak.

Ballast Nedam’dan Hollanda’nın ikonik yapıları

Ballast Nedam, Hollanda ve Avrupa genelinde sürdürülebilir yaşam alanları ve altyapı projeleri geliştiriyor. Şirketin imzası, Eleven Square’in komşusu Johan Cruijff ArenA’nın yanı sıra kanal projeleri, tünel ve yollar gibi altyapı çalışmalarında da öne çıkıyor. Hollanda’nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel ve batırma tüneli Maasdeltatunnel, şirketin öne çıkan projeleri arasında yer alıyor. Ayrıca Ballast Nedam, Lüksemburg’da Avrupa Yatırım Bankası Genel Merkezi’nin genişletilmesi projesini de üstleniyor.

Şirket, konut alanında da sürdürülebilir çözümler sunuyor. Cartesius Utrecht projesi ile Hollanda’nın en sağlıklı mahallelerinden birine imza atan Ballast Nedam, Green House ve Horizons projeleri ile doğal malzeme kullanımı ve enerji pozitif yaşam alanları oluşturuyor.

Hollanda’nın konut ihtiyacına katkı

Eleven Square, özellikle ilk kez konut alacaklar ve öğrenciler için yeni alternatifler sunarken, Hollanda’nın yıllık 100 bin konutluk ihtiyacına da önemli katkı sağlayacak. Amsterdam Belediyesi tarafından hazır hale getirilen proje alanında, konut kulelerinin inşaatına 2026’nın ikinci çeyreğinde başlanması planlanıyor.

