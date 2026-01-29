  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Medya
5
Yeniakit Publisher
Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları uzaylı meselesiyle...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak sorusu yine sosyal medyada viral oldu...

#1
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları uzaylı meselesiyle...

TVR Havacılık, uzay çalışmalarına devam eder. Kasabalıya tanıtım yaparken beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşırlar. Başta Kazım olmak üzere kasabalı, TVR’ye neden tepki gösterecektir?

#2
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları uzaylı meselesiyle...

Kasabada uzaylı dedikoduları ayyuka çıkar. Kasabalı, TVR’yi suçlar. Amcaoğulları uzaylı meselesiyle ilgili ne yapacaktır?

#3
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları uzaylı meselesiyle...

Çetin, yeni nişanlı dönemini büyük bir heyecanla geçirmektedir. Tekin, Çetin’in sürekli evlerinde olmasından rahatsız olur. Esra, bu durumu Çetin’e nasıl söyleyecektir? Hüseyin, kasabada yeni tip ağıt modeline geçer. Hüseyin’in yeni iş modeli başarılı olacak mıdır?

#4
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları uzaylı meselesiyle...

Berk Atan ve Semih Ertürk’ün başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Aslı Omağ, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Arzu Susantez, Çağla Özavcı, Aycan Koptur, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor. Altı sezondur izleyicilerin beğenisini toplayan, her hafta reyting rekorları kıran TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın iki yüz üçüncü bölümü, 31 Ocak 2026 Cumartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

