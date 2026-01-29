Karar çıktı: Bakın ne yaptılar! Beşiktaş'ın 'Asllani' Bitti bu iş geliyor! Taraftarlar isyan etmişti...
Ara transfer dönemi sessizliğini Yasin Özcan ile bozan Beşiktaş bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.
Ara transfer döneminde uzun süre sessiz kalan Beşiktaş, savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı kadrosuna katmıştı.
Orta saha konusunda da arayışını sürdüren siyah-beyazlılar aradığı futbolcuyu sonunda buldu. Beşiktaş'ın gündemindeki isim bonservisi Inter'de olan ve Torino'da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani.
Asllani'nin satın alma hakkıyla kiralık olarak transferi çok yakında gerçekleşecek. Beşiktaş ve Inter, Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşmaya vardı.
Torino, Inter ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler ise ileri aşamada. Transferin kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.
