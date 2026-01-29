  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtirafçının korunması Sözcü’ye battı! Belgeniz varsa Ali İhsan Aktaş'ı rezil edin Kapıkule’de yükü hafifletecek karar! Yeni gümrük kapısı için düğmeye basıldı Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi sonucu çıktı Putin ve Şara'dan Fırat'ın doğusu için tarihi uzlaşı! Suriye'de yeni dönem başlıyor Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi Odasına çekilen evladınız kumar bataklığında olabilir! Aileleri perişan eden sanal tuzaklar kapatılmalı Zeydan Karalar’ın savunmasına inanan var mı? Belediye Başkanları ihale vermiyormuş Milletvekilini uyuşturucu ile uyutup… Fransız senatörden iğrenç ahlaksızlık Terör örgütü YPG'den kalleş tuzak! Halep'te mayın dehşeti can aldı Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı
Ekonomi ABD'nin petrol stoklarında beklentinin çok üstünde düşüş yaşandı
Ekonomi

ABD'nin petrol stoklarında beklentinin çok üstünde düşüş yaşandı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
ABD'nin petrol stoklarında beklentinin çok üstünde düşüş yaşandı

Petrol için Venezuela lideri Maduro'yu kaçıracak kadar çıldıran ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 423 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 415 milyon varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, yaklaşık 200 bin varil artışla 257 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

 

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 17-23 Ocak haftasında 36 bin varil azalarak 13 milyon 696 bin varile düştü.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 804 bin varil azalışla 5 milyon 642 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 901 bin varil artışla 4 milyon 589 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

Elektrik restine petrol zammı: Ekvador'dan Kolombiya'ya ağır yaptırım
Elektrik restine petrol zammı: Ekvador'dan Kolombiya'ya ağır yaptırım

Dünya

Elektrik restine petrol zammı: Ekvador'dan Kolombiya'ya ağır yaptırım

Ülkedeki ABD’li petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniliyor Yaşasın Trump'a az kaldı
Ülkedeki ABD’li petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniliyor Yaşasın Trump'a az kaldı

Dünya

Ülkedeki ABD’li petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniliyor Yaşasın Trump'a az kaldı

Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?
Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?

Dünya

Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?

Türkiye Petrollerinden yerlileştirme AR-GE proje çağrısı Yerli sondaj borusu seferberliği
Türkiye Petrollerinden yerlileştirme AR-GE proje çağrısı Yerli sondaj borusu seferberliği

Ekonomi

Türkiye Petrollerinden yerlileştirme AR-GE proje çağrısı Yerli sondaj borusu seferberliği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23