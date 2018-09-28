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Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!

İtalya Seria'da Juventus forması giyen Ronaldo hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. ABD’li Kathryn Mayorga, Juventus formasını giyen Cristiano Ronaldo’yu kendisine tecavüz etmekle suçladı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:44
Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!

Kathryn Mayorga isimli ABD'li kadın, Portekiz Milli Takımı ve Juventus'un formasını terleten golcü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Alman Der Spiegel dergisi, 1.5 yıl önceki haberinde, Football Leaks belgelerine dayanarak Ronaldo'nun ABD'li bir kadına tecavüz ettiğini iddia etmiş, ama kadının ismi açıklamamıştı.

'Susmam için 375 bin dolar verdi'

2009 yılında Portekizli futbolcunun tecavüzüne uğradığı iddia edilen 34 yaşındaki Mayorga, Der Spiegel'e bugünkü açıklamasında, Ronaldo'yla Las Vegas'ta yaşadıkları o geceyi anlattı.

Ronaldo'nun o gece Las Vegas'ta yaşanlarını anlatmaması için kendisine 375 bin dolar verdiği iddiasında bulunan Kathryn Mayorga'nın avukatları tarafından Ronaldo'ya yeniden dava açıldı.

İddiaya göre, 2009'da Rain Club Night Club isimli bir gece kulübünün VIP bölümünde yaşanan olayda, Mayorga, kendisine bir içki ısmarlamasının ardından Ronaldo ile tanıştığını ve daha sonrasında Ronaldo'nun kendisini odasına davet ettiğini belirtti.

 

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:44
  1. Ronaldo
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