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Spor Ronaldo'ya o ülkeden dev teklif!
Spor

Ronaldo'ya o ülkeden dev teklif!

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen rekor teklifi kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:27:00 - 2021-01-24 10:32:40
Ronaldo'ya o ülkeden dev teklif!

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 6 milyon euroluk teklifi reddetti.

Dünyanın, Messi ile beraber en iyi futbolcusu olduğu belirtilen Cristiano Ronaldo'ya, Suudi Arabistan'ın turizm yüzü olması için yıllık 6 milyon euroluk teklif yapıldı. Portekizli yıldızın teklifi reddettiği ancak Suudilerin bu konuda pes etmedikleri belirtildi.

İngiliz medyasından The Telegraph'ta yer alan habere göre; Ronaldo, Suudi Arabistan'la ilgili insan hakları tepkilerinden dolayı bu teklifi reddetti. Suudilerin, yıldız oyuncuya hem ülkeyi birkaç kez ziyaret etmesi hem de onun yüzünün dünyadaki tanıtımlarda kullanılması karşılığında yıllık 6 milyon euro önerdikleri belirtildi. Suudi Arabistan'ın Lionel Messi'ye de benzer bir teklif yapmayı planladığı yazıldı.

Sporu önplâna çıkarıyorlar

Bilindiği üzere Suudiler, son dönemde birçok spor dalından dünyanın ilgisini çekecek mücadeleleri ülkelerine taşımaya çalışıyorlar. Sosyal medya fenomenlerini bu anlamda sürekli olarak para karşılığı ülkeye çağıran Suudiler, ülkelerinde bir Formula 1 yarışı için de onay aldılar.

Ağırsıklet boksun iki önemli ismi Andy Ruiz ve Anthony Joshua arasındaki rövanş niteliğindeki maç da Suudi Arabistan'da yapılmıştı.

Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın da bir Suudi fonu tarafından satın alınma süreci yazın tamamlanamamıştı.

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