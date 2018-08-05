Ronaldo'suz Juventus, Real Madrid'e boyun eğdi
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, eski golcüsü Ronaldo'nun takımı Juventus'u 3-1 mağlup etti. Portekizli yıldız bu maçta forma giymedi.Real Madrid, Juventus'u 3-1, Milan ise Barcelona'yı 1-0 mağlup etti05 Ağustos 2018 Pazar 11:15
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u 3-1 yendi.
Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalya'nın Juventus takımı, ABD'nin Maryland eyaletindeki FedEx Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Dani Carvajal'in 12. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Real Madrid, Gareth Bale'in 39, Marco Asensio'nun 47 ve 56. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği Cristiano Ronaldo, karşılaşmada forma giymedi.
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