Ronaldo'suz Juventus, Real Madrid'e boyun eğdi

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u 3-1 yendi.



Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalya'nın Juventus takımı, ABD'nin Maryland eyaletindeki FedEx Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Dani Carvajal'in 12. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Real Madrid, Gareth Bale'in 39, Marco Asensio'nun 47 ve 56. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.



Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği Cristiano Ronaldo, karşılaşmada forma giymedi.