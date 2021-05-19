  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kızıl Gezegen’de çekilen ilk fotoğrafları yayınladılar!
Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha
Gazze’den iki ülkeye flaş çağrı!
Şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Spor Ronaldo'nun yeni oyuncağı görenleri mest etti
Spor

Ronaldo'nun yeni oyuncağı görenleri mest etti

Garajında 20 spor ve lüks araba bulunan Cristiano Ronaldo'nun yeni arabası görenleri mest etti. Ronaldo, garajına son olarak 1.9 milyon dolar değerindeki Ferrari Monza SP1'i ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 20:13:00 -
Ronaldo'nun yeni oyuncağı görenleri mest etti

Juventus'ta bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla başarı yakalayamayan Ronaldo, kendine teselli hediyesi olarak Ferrari Monza SP1 aldı.

Yıldız futbolcunun 1.9 milyon dolar değerindeki yeni aracı garajının en nadide parçası oldu.

Otomobil tutkusu olduğu bilinen yıldız futbolcunun garajında bilenen 20 süper spor ve lüks model bulunuyor. Bu otomobillerden en pahalısı 2 yıl önce aldığı 2.8 milyon dolarlık Bugatti Chiron olmuştu.

4 çocuk babası Ronaldo'nun tüm otomobillerinin toplam değeri, 30 milyon dolara ulaştı. Juventus'un yıldızının garajındaki en ekonomik otomobilin değeri 55 bin dolar ile Mercedes'in C sınıfı Coupe modeli.

Ronaldo'nun koleksiyonundaki diğer markalar şöyle: Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi, BMW.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası
Gündem

Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası

Terör örgüt PKK’nın elebaşlarından Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesini değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Saha p..
Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu
Teknoloji

Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu

Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk Akıncı TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi
Gündem

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi

ABD medyası, Pentagon'un iç ve dış operasyonları gerçekleştirmek için 60 bin görevliden oluşan dünyanın en büyük gizli ordusunu kullandığını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay