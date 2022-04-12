Ronaldo'nun yeni hocası belli oluyor!

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da geçici menajer Ralf Ragnick'in yerine göreve kimin geleceği merak konusuydu. Cristiano Ronaldo'nun takımı, bir süredir adı gündemde olan Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da geçici menajer Ralf Rangnick'in yerine göreve kimin geleceği merak konusuydu. Kırmızı Şeytanlar, bir süredir adı gündemde olan Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre Manchester United, şuanda Ajax'ın başındaki Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı. Haberin detayında ManU'nun 4 yıl sürecek bir anlaşmaya onay verdiği belirtildi.

Ancak resmi imzanın 17 Nisan'da Hollanda Kupası Finali'nde oynanacak olan Ajax - PSV Eindhoven maçının ardından atılacağı ifade edildi.

A Spor'da yer alan habere göre; 52 yaşındaki Hollandalı futbol adamı, daha önce Premier Lig sahnesinde bir takım çalıştırmadı.

Antrenörlük kariyerine Twente'de başlayan Erik Ten Hag, sırasıyla PSV Eindhoven, Go Ahead Eagles, FC Bayern Münih 2 ve Utrecht'te görev aldı.

Deneyimli çalıştırıcının Ajax ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.