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Ronaldo'nun kendi takımına attığı gol en iyisi seçildi

UEFA'nın gerçekleştirdiği ankete göre, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid formasıyla şimdiki takımı olan Juventus'a attığı röveşata golü, sezonun en iyi golü seçildi.

28 Ağustos 2018 Salı 15:38
Ronaldo'nun kendi takımına attığı gol en iyisi seçildi

UEFA'nın internet sitesinde gerçekleştirilen 2017-2018 sezonunun en iyi golü anketinde, Cristiano Ronaldo'nun geçen yıl Real Madrid'de oynarken 3-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında şimdiki takımı Juventus'a röveşata ile attığı gol, 197 bin 496 oyla birinci oldu.

Ankette, Olympique Marsilya'dan Fransız Dimitri Payet'in UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 5-2 yendikleri Leipzig karşısında bulduğu gol, 35 bin 558 oyla ikinci, İspanyol Eva Navarro'nun 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde 2-0 mağlup ettikleri Almanya'ya attığı ikinci gol ise 23 bin 315 oyla üçüncü sırayı aldı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:38
  1. UEFA
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Real Madrid
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. UEFA Avrupa Ligi

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