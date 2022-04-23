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Spor Ronaldo'nun duygusal anları! Tarihe geçti
Spor

Ronaldo'nun duygusal anları! Tarihe geçti

Yeni doğan erkek evladını kaybeden Cristiano Ronaldo, Arsenal maçında sahaya çıktı. Portekizli star, ilk yarıda farkı 1'e indiren golü attı. Golünü kaybettiği oğluna adayan Ronaldo, Premier Lig'de 100 gol barajını geçerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 15:56:00 -
Ronaldo'nun duygusal anları! Tarihe geçti

Hafta içinde yeni doğan erkek çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo, Arsenal maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Arsenal, 32 dakikada skoru 2-0'a getirdi. Cristiano Ronaldo 34. dakikada takımının oyundan kopmasına engel oldu.

Takipçiliğini konuşturdu

İki savunma oyuncusunun markajından kurtulan Ronaldo, tek vuruşta topu ağlara gönderdi. Ronaldo, bu golle Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti.

İlk oldu

Cristiano Ronaldo, hem La Liga hem de Premier Lig'de 100 gol barajını aşan tarihteki ilk oyuncu oldu. Arsenal tribünlerinden de Ronaldo'ya destek geldi. Arsenal taraftarları, Liverpoollu taraftarlar gibi 7. dakikada ayağa kalkıp alkışlarıyla Ronaldo'ya destek verdi.

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