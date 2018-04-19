Ronaldo'dan Beşiktaş'a mesaj

Beşiktaş ile Cristiano Ronaldo arasındaki yakın ilişki gün geçtikçe başka bir boyut kazanıyor. Portekizli dünya yıldızının sosyal medya üzerinden son yaptığı canlı yayında söz yine Beşiktaş'a geldi.

Daha önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir radyoya yaptığı açıklamalarda şartlar olgunlaşırsa Ronaldo'yu transfer etmek istediklerini ve Potekizli yıldızında Beşiktaş'a gelmek istediğini açıklamıştı. Orman'ın bu açıklamalarından sonra Beşiktaş taraftarı heyecanlanmış ve Ronaldo'nun canlı sosyal medya hesaplarını "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla doldurmuştu.

Cristiano Ronaldo son yaptığı canlı yayında da Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşınca dayanamadı ve Beşiktaş'la ilgili konuşmaya başladı. Siyah beyazlı ekip hakkında konuşmaya başlayan dünya yıldızı, taraftarlara şu mesajı gönderdi: "Beşiktaş'ta Quaresma ve Pepe gibi çok yakından tanıdığım arkadaşlarım var"