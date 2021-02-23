Ronaldo yine fizik kurallarını alt üst etti
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Crotone maçında attığı 2. golde rakibine fark atacak şekilde yükselerek kafa golü attı.
Şampiyonluk adaylarından Juventus, ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Crotone’yi Torino’daki Allianz Stadı’nda ağırladı.
Ev sahibi takım, 38. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının son anlarında Juventus, 45+1. dakikada Ronaldo’nun bir kez daha kafa vuruşundan bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı.
İkinci yarıda, Juventus 66. dakikada Weston McKennie ile skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus, Crotone karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 45'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı.
Fizik kurallarını alt üst etti
Ronaldo'nun 45+1'de attığı gol, maçın önüne geçti. Daha önce de benzer goller atan Ronaldo, kafa vuruşunda fizik kurallarını alt üst edecek biçimde yükselerek rakibine müdahale şansı bırakmadı.
Daha önce de aynısını yaptı
Portekizli futbolcu daha önce, 18 Aralık 2019 yılı Sampdoria maçında, 71 santimetre sıçramış ve topa vurduğu 2.56 metreye ulaşmıştı.
Ronaldo Levante'ye attığı golde 2.50 metre, Galler'e karşı 2.88 metre ve Manchester United'a attığı golde 2.93 metreye yükselmişti.