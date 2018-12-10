Ronaldo, Messi'ye çağrı yaptı

Cristiano Ronaldo, Juventus günlerinden Lionel Messi'ye ve Real Madrid'e kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Juventus'un sezon başında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, La Gazzetta dello Sport' a özel açıklamalarda bulundu.

"O çok iyi bir oyuncu..."

"Messi'yi özlüyor musun?" sorusuna, "Hayır" cevabını veren Portekizli yıldız, "Daha önce İngiltere, İspanya ve Portekiz'de oynadım, şimdi de İtalya'da oynuyorum. Oynadığım takımlarda her şeyi kazandım. Messi hâlâ İspanya'da. Belki orada daha fazla kazanmaya ihtiyacı vardır. Hayat bir mücadele ve ben de mücadele etmeyi seviyorum. İtalya'da insanları mutlu etmek istiyorum. O çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan," ifadelerini kullandı.

"Juventus, aile gibi"

"Juventus, şimdiye kadar birlikte oynadığım en iyi oyunculara sahip olan takım," diyen Ronaldo, "Diğer oynadığım takımlarda bazı oyuncular, kendilerini diğerlerinden daha büyük sanıyorlardı. Juventus'ta ise bir takımız. Herkes alçakgönüllü ve tek amacımız maçları kazanmak. Örneğin Mario Mandzukic ve Paulo Dybala... İlk 11'e girmediklerinde bile onları mutlu görebilirsiniz. Elbette Real Madrid'de de alçakgönüllü insanlar vardı. Ama burası daha farklı, bir aile gibi," şeklinde konuştu.

"Luka Modric, bu ödülü hak etti"

Altın Top'u her yıl hak ettiğini düşündüğünü belirten yıldız oyuncu, "Bu yıl da kazanmak için çok çalıştım. Ama kazanamamışsam da dünyanın sonu değil. Kazanamayınca eve gidip ağladığımı mı düşünüyorsunuz? Hayır. Sahada daha iyisini yapmaya gayret ederim. Luka Modric, bu ödülü hak etti. Gelecek yıl bu ödülü bir kez daha kazanmak için elimden geleni yapacağım" yorumunda bulundu.

(Goal)