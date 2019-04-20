0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ronaldo Juventus'ta kalacak

20 Nisan 2019 Cumartesi 22:05
Ronaldo Juventus'ta kalacak

MADRİD (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşan Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, gelecek sezon takımında kalacağını söyledi.

Takımının konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenerek zirveyi garantilediği Serie A'nın 33. hafta maçının ardından basına açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki yıldız, "Gerçekten çok mutluyum. İtalya'daki ilk sezonumda şampiyonluk yaşadım." dedi.

İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Ronaldo, "Juventus için büyük bir sezon oldu. Süper Kupa'yı da kazandık. Ama Şampiyonlar Ligi iyi gitmedi. Onu da seneye kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Seneye yüzde 100 Juventus'ta kalacak mısın?" sorusuna ise Cristiano Ronaldo, "Yüzde 1000 kalacağım." cevabını verdi.

Portekizli yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 22:05
  1. Cristiano Ronaldo
  2. İtalya 1. Futbol Ligi
  3. Juventus
  4. Portekiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erol Bedir: “Ben isterdimki Fatih hoca, hakemi de yanına çağırsın beraber el sallasınlar”
    1. Erol Bedir: “Ben isterdimki Fatih..
    2. Maçın ardından
    3. Fatih Terim: “Derbi sonrasında takımı..
    4. Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçı..
    5. Kuşadası’nda 54 kaçak göçmen yakalandı
    6. 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
    7. Basketbol: Toplu sonuç
    8. Konya’da Nisan ayında kar yağışı
    9. Ronaldo Juventus'ta kalacak
    10. Nemrut Dağı'nda mahsur kalan turistler..
    11. Diyarbakır’daki trafik kazasında ölü..
    12. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    13. Hikmet Karaman: “İlk 45 dakikada her..
    14. Tamer Tuna: "Büyük bir bedel ödüyoruz"
    15. Sudanlı bakan havalimanında yakalandı!
    16. Maçın ardından
    17. Özel harekat aracı dereye uçtu! Yaralı..
    18. TEM’deki kazada anne öldü, baba ve..
    19. BB.Erzurumspor’da galibiyet sevinci
    20. Alman üniversiteleri PKK’ya teslim!..
    21. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    22. ABD duyurdu: Irak'ta 1 asker öldü
    23. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kastamonu'da
    24. Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    25. Nisan’da kar yağışı şaşırttı
    26. Malatya'da kayınpederi tarafından..
    27. GÜNCELLEME - Düzce'de otomobil takla..
    28. Cezayir'de UDTP başkanı karşıtı gösteri
    29. "Oyuncularımız hiçbir zaman işin..
    30. Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 -..
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!