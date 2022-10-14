Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için yeni sezon çok etkisiz bir şekilde başlamış durumda.

Bu sezon eski formundan oldukça uzakta görünen yıldız futbolcu üzgün ve mutsuz tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

İkiz çocuklarından birini doğumda kaybeden ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ronaldo'nun Kanadalı Psikolog Jordan Peterson'dan terapi aldığı öğrenildi.

"Ronaldo depresyonda"

Ünlü psikolog futbolcuyla ilgili olarak, "Evine gittim ve yaklaşık iki saat konuştuk. Gelecekte ne istediği ve karşılaştığı bazı engeller hakkında sohbet ettik. Cristiano Ronaldo depresyondan mustarip ve terapi istiyor. Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp." şeklinde görüş bildirdi.

Peterson ayrıca, Ronaldo ile çok sohbet ettiğini ancak bir türlü acı kaybını unutmasını sağlayamadığını da sözlerine ekledi.

İlginizi çekebilir → Fox TV'ye büyük şok! Ne umutla başlamıştı oysa... → TIKLAYINIZ