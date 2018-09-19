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Ronaldo gözyaşlarına boğuldu!

Juventus ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 30. dakikasında direkt kırmızı kart gördü ve sahayı ağlayarak terk etti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:54
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu!

2012'den beri Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçlarında gol atan Cristiano Ronaldo, Juventus ile Şampiyonlar Ligi kariyerine kötü başladı.

Ronaldo, Valencia deplasmanının 30. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Topsuz alanda rakip futbolcu Murillo ile tartışan Ronaldo, direkt kırmızı kart görürken çıkan bu kırmızı kart sosyal medyada 'ağır karar' olarak değerlendirildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yıldız futbolcu, oyundan çıkarken göz yaşlarına tutunamadı ve ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

KARİYERİNDE İLK KEZ...

158. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Ronaldo, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde kırmızı kart gördü.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:54
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