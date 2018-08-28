THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ronaldo Enes Ünal'ın patronu olacak

Brezilyalı efsane Ronaldo'nun İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid'i satın alacağı iddia edildi.

28 Ağustos 2018 Salı 16:22
Ronaldo Enes Ünal'ın patronu olacak

Radio Marca'nın haberine göre 23 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde ilerleme kaydedildi.

Anlaşma gerçekleşirse Ronaldo, Real Valladolid'in en çok hisseye sahip ortağı olacak. Efsane 9 numaranın bu satın alım için 30 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Öte yandan bu satın almanın ardından Ronaldo'nun kulübün başkanı olacağı, şu anki başkan Carlos Suarez'in ise kulüp CEO'su olarak görev yapacağı belirtiliyor.

Enes Ünal'ın da kiralık olarak formasını giydiği Real Valladolid'in hisse devri için şu anki başkan Carlos Suarez daha önce Meksikalı iş adamı Ernesto Tinajero ile anlaşmış, ancak daha sonra anlaşmadan vazgeçmişti.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 16:22
  1. Ronaldo
  2. Real Valladolid
  3. Carlos Suarez
  4. Enes Ünal
  5. Ernesto Tinajero

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukları kendisine gösterilmeyen baba intihara kalkıştı!
    1. Çocukları kendisine gösterilmeyen baba..
    2. Kafası parmaklıklara sıkışan minik kız..
    3. Hava kirliliği zekayı geriletiyor! 32..
    4. Roma gol attı, hocası elini kırdı!
    5. Gomis'in yıllık kazanacağı para dudak..
    6. İYİ Partili Başkanı isyan etti: Bizi..
    7. İspanya'da göçmenler gözaltına alındı!
    8. Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi
    9. Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı!
    10. AB'den Donald Trump'a sert uyarı..
    11. Trump bu kez Google'a sardı... Bakın..
    12. Fuat Oktay, ATO heyetini Beştepe'de..
    13. Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu..
    14. Mısır'da 6 kişiye idam kararı verildi
    15. İnsanların güvenliği için kendi canını..
    16. Bolu’da canını hiçe saldı, otoyoldan..
    17. Ronaldo Enes Ünal'ın patronu olacak
    18. Pendik'te çocuk parkında ateş açan..
    19. İBB 7 ayda 110 ülkeden 5 bin yabancı..
    20. AB'den Trump'a uyarı! 'Hızla yanıt..
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret