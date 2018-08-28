Ronaldo Enes Ünal'ın patronu olacak

Radio Marca'nın haberine göre 23 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde ilerleme kaydedildi.

Anlaşma gerçekleşirse Ronaldo, Real Valladolid'in en çok hisseye sahip ortağı olacak. Efsane 9 numaranın bu satın alım için 30 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Öte yandan bu satın almanın ardından Ronaldo'nun kulübün başkanı olacağı, şu anki başkan Carlos Suarez'in ise kulüp CEO'su olarak görev yapacağı belirtiliyor.

Enes Ünal'ın da kiralık olarak formasını giydiği Real Valladolid'in hisse devri için şu anki başkan Carlos Suarez daha önce Meksikalı iş adamı Ernesto Tinajero ile anlaşmış, ancak daha sonra anlaşmadan vazgeçmişti.