Ronaldo, Arabistan'da çok ama çok değişti! Büyük tepki var...
Al Nassr'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, Damac karşısında ilk yarıdan 3 gol atarak takımının maçı kazanmasını sağladı. Suudi Arabistan'a çabuk alışan Ronaldo'nun performansı herkes tarafından büyük beğeni topladı. Mücadelenin ardından arkadaşlarıyla yemek yemek için bir mekana giden Ronaldo'nun 8 araçlık konvoyla dolaşmasına tepki gösterildi.
Al Nassr'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, Damac karşısında ilk yarıdan 3 gol atarak takımının maçı kazanmasını sağladı. Suudi Arabistan'a çabuk alışan Ronaldo'nun performansı herkes tarafından büyük beğeni topladı. Mücadelenin ardından arkadaşlarıyla yemek yemek için bir mekana giden Ronaldo'nun 8 araçlık konvoyla dolaşmasına tepki gösterildi.
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda dün Damac'ı 3-0 mağlup etti. Konuk ekibin süperstarı Cristiano Ronaldo, hat-trick yaparak gündeme damga vurdu. Ronaldo'nun maçın ardından 8 araçlık konvoyu ise Avrupa basınında gündem oldu.
8 ARABALIK KONVOY
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da takım arkadaşlarıyla yemek yemeğe çıktı. Ronaldo'nun 8 arabalık konvoyla dolaşması hayranları taraftarından eleştirildi.