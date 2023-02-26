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Spor Ronaldo, Arabistan'da çok ama çok değişti! Büyük tepki var...
Spor

Ronaldo, Arabistan'da çok ama çok değişti! Büyük tepki var...

Al Nassr'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, Damac karşısında ilk yarıdan 3 gol atarak takımının maçı kazanmasını sağladı. Suudi Arabistan'a çabuk alışan Ronaldo'nun performansı herkes tarafından büyük beğeni topladı. Mücadelenin ardından arkadaşlarıyla yemek yemek için bir mekana giden Ronaldo'nun 8 araçlık konvoyla dolaşmasına tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 17:26:00 -
Ronaldo, Arabistan'da çok ama çok değişti! Büyük tepki var...

Al Nassr'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, Damac karşısında ilk yarıdan 3 gol atarak takımının maçı kazanmasını sağladı. Suudi Arabistan'a çabuk alışan Ronaldo'nun performansı herkes tarafından büyük beğeni topladı. Mücadelenin ardından arkadaşlarıyla yemek yemek için bir mekana giden Ronaldo'nun 8 araçlık konvoyla dolaşmasına tepki gösterildi.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda dün Damac'ı 3-0 mağlup etti. Konuk ekibin süperstarı Cristiano Ronaldo, hat-trick yaparak gündeme damga vurdu. Ronaldo'nun maçın ardından 8 araçlık konvoyu ise Avrupa basınında gündem oldu.

8 ARABALIK KONVOY

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da takım arkadaşlarıyla yemek yemeğe çıktı. Ronaldo'nun 8 arabalık konvoyla dolaşması hayranları taraftarından eleştirildi.

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