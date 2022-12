Ronaldo açtı ağzını yumdu gözünü! İlk kez konuştu...

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a 1-0 yenilerek elenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu. Portekizli yıldız, "Sahaya her şeyimi verdim. Ne yazık ki dün rüya bitti" dedi.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, çeyrek finalde karşılaştığı Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'nı kazanıp kariyerindeki neredeyse tek eksik parçayı tamamlama amacında olan Cristiano Ronaldo, turnuvayla ve yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Portekiz için Dünya Kupası kazanmanın kariyerinin en büyük ve iddialı hayali olduğunu dile getiren Ronaldo, "Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım" dedi.

37 yaşındaki süperstar açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'ndaki 16 yılda 5 maçta gol attım ve her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim. Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti.

Sıcağı sıcağına yorum yapmaya değmezdi. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi... Zaman en büyük rehberimiz olacak ve herkes kendi dersini çıkaracaktır."