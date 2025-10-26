Ronaldo 950 oldu
Al Nassr forması giyen 40 yaşındaki Ronaldo, kariyerinde 950. kez fileleri havalandırdı. Ronaldo bin gole ulaşan ilk futbolcu olma hedefine bir adım daha yaklaştı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 6. haftasında Al Hazem ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Maçta gol perdesini 25. dakikada Joao Felix açtı. Portekizli yıldız, bu sezon oynadığı 12 maçta 12 gol atmış oldu. Soyunma odasına Al Nassr'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.
Ev sahibi ekibi rahatlatan golü 88. dakikada Cristiano Ronaldo'dan kaydetti. Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve Al Nassr, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
40 yaşındaki Ronaldo, attığı golle kariyerinde 950. kez fileleri havalandırmış oldu.
Lige 6'da 6 ile başlayan Al Nassr, puanını 18'e yükseltti. Al Hazem ise 5 puanda kaldı.
